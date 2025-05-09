Путин обратился к гостям концерта «Песни Победы»

Президент России Владимир Путин обратился к участникам, организаторам и гостям праздничного концерта «Песни Победы». Телеграмма президента опубликована на сайте Кремля.

По его словам, песни, которые прозвучат со сцены на этом концерте, бережно хранят память о героических страницах истории Отечества, подвиге и любви к Родине.

Президент похвалил организаторов за укрепление связи времен и поколений с помощью этого духовного достояния, способствующего также патриотическому воспитанию молодежи.

«И потому отрадно, что ваш творческий форум развивается, привлекает к участию известных актеров, музыкантов, исполнителей, дарит зрителям яркие, незабываемые впечатления», — отметил Путин.

Также глава государства подчеркнул, что торжественное мероприятие привлекло внимание ветеранов Великой Отечественной войны, участников СВО, активистов «Бессмертного полка», волонтеров.

Накануне был назван самый известный автор книг о ВОВ.

Ранее министр культуры РФ Любимова поздравила россиян с Днем Победы.