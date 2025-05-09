Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин обратился к гостям концерта «Песни Победы»

Путин похвалил организаторов «Песен Победы» за укрепление связи времен
close
kremlin.ru

Президент России Владимир Путин обратился к участникам, организаторам и гостям праздничного концерта «Песни Победы». Телеграмма президента опубликована на сайте Кремля.

По его словам, песни, которые прозвучат со сцены на этом концерте, бережно хранят память о героических страницах истории Отечества, подвиге и любви к Родине.

Президент похвалил организаторов за укрепление связи времен и поколений с помощью этого духовного достояния, способствующего также патриотическому воспитанию молодежи.

«И потому отрадно, что ваш творческий форум развивается, привлекает к участию известных актеров, музыкантов, исполнителей, дарит зрителям яркие, незабываемые впечатления», — отметил Путин.

Также глава государства подчеркнул, что торжественное мероприятие привлекло внимание ветеранов Великой Отечественной войны, участников СВО, активистов «Бессмертного полка», волонтеров.

Накануне был назван самый известный автор книг о ВОВ.

Ранее министр культуры РФ Любимова поздравила россиян с Днем Победы.

Все новости на тему:
80 лет Победы
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами