Министр культуры РФ Любимова поздравила россиян с Днем Победы

Память о Великой Отечественной войне удается сохранять, в том числе, благодаря искусству. Об этом в своем Telegram-канале сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.

Она отметила, что память о тех событиях «бережно сохраняется в художественных образах». Речь идет о фильмах, литературных и музыкальных произведениях, выставочных проектах и театральных постановках.

«Через искусство мы транслируем силу духа, любовь к Родине и уважение к подвигу наших дедов и прадедов. И сегодня мы вновь осознаем роль культурной памяти для национального единства», — подчеркнула Любимова.

По ее словам, каждый новый фильм или книга о войне представляет собой «продолжение того разговора, который начался 80 лет назад».

Министр добавила, что День Победы стал для россиян олицетворением стойкости и сплоченности. Она выразила благодарность деятелям культуры, которые вносят вклад в сохранение исторической правды, и пожелала им крепкого здоровья.

«Пусть творчество, обращенное к героическому прошлому, и дальше объединяет нас и вдохновляет. С Днем Победы!» — написала Любимова.

9 мая в 10:00 мск на Красной площади в Москве начался парад в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. На торжественное мероприятие приехали лидеры более 10 стран. В их числе — председатель КНР Си Цзиньпин, президенты Белоруссии и Сербии Александр Лукашенко и Александар Вучич, премьер-министр Словакии Роберт Фицо и другие.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин обратился к ветеранам и жителям города по случаю Дня Победы.