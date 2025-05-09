Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Министр культуры РФ Любимова поздравила россиян с Днем Победы

Любимова заявила, что память о войне сохраняется благодаря искусству
close
Кадр из видео/Telegram-канал «Ольга Любимова»

Память о Великой Отечественной войне удается сохранять, в том числе, благодаря искусству. Об этом в своем Telegram-канале сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.

Она отметила, что память о тех событиях «бережно сохраняется в художественных образах». Речь идет о фильмах, литературных и музыкальных произведениях, выставочных проектах и театральных постановках.

«Через искусство мы транслируем силу духа, любовь к Родине и уважение к подвигу наших дедов и прадедов. И сегодня мы вновь осознаем роль культурной памяти для национального единства», — подчеркнула Любимова.

По ее словам, каждый новый фильм или книга о войне представляет собой «продолжение того разговора, который начался 80 лет назад».

Министр добавила, что День Победы стал для россиян олицетворением стойкости и сплоченности. Она выразила благодарность деятелям культуры, которые вносят вклад в сохранение исторической правды, и пожелала им крепкого здоровья.

«Пусть творчество, обращенное к героическому прошлому, и дальше объединяет нас и вдохновляет. С Днем Победы!» — написала Любимова.

9 мая в 10:00 мск на Красной площади в Москве начался парад в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. На торжественное мероприятие приехали лидеры более 10 стран. В их числе — председатель КНР Си Цзиньпин, президенты Белоруссии и Сербии Александр Лукашенко и Александар Вучич, премьер-министр Словакии Роберт Фицо и другие.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин обратился к ветеранам и жителям города по случаю Дня Победы.

Все новости на тему:
80 лет Победы
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами