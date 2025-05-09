Назван самый известный автор книг о ВОВ

В преддверии Дня Победы было проведено исследование, посвященное уровню осведомленности россиян о поэтах и писателях — авторах литературы о Великой Отечественной войне. Как сообщает ТАСС, это исследование провел аналитический центр НАФИ совместно с издательской группой «Эксмо-АСТ».

Выяснилось, что почти каждый третий россиянин (31%) читал или слушал книгу о Великой Отечественной войне за последний год. Самым известным автором книг о ВОВ оказался Михаил Шолохов, его имя знают 80% россиян. Самой узнаваемой книгой о войне стала «А зори здесь тихие»: о ней слышали 84% опрошенных.

Для 84% россиян книги остаются важным источником знаний о событиях 1941–1945 годов. Среди читателей таких книг больше мужчин (35%) и работающих россиян (20% опрошенных). Тех, кто не читал о войне, 5%.

Также в число самых известных авторов книг о ВОВ вошли Александр Твардовский (78%), Булат Окуджава (76%), Сергей Михалков (74%) и Константин Симонов (63%). В списке самых известных россиянам книг — «Они сражались за Родину», «Василий Теркин», «Сын полка» и «Судьба человека».

Накануне министр культуры РФ Любимова поздравила россиян с Днем Победы.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин обратился к ветеранам и жителям города по случаю Дня Победы.