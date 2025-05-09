Сергей Соседов о популярности Кадышевой: «Оригинальный вброс»

Музыкальный критик Сергей Соседов усомнился в беседе с YouTube-каналом «В гостях у Ханги», что творчество Надежды Кадышевой переживает вторую волну популярности из-за молодежи.

«Мне кажется, что у нее тот же самый успех. У той же самой возрастной женской аудитории, но кто-то решил сделать вброс в медиа. Мы напишем: «Кадышеву любят подростки!», — и все в это поверят. Допускаю, что могут быть подростки [на ее концертах], но мне сдается, что это ловкий оригинальный вброс», — уверил эксперт.

На той же программе Соседов назвал псевдоним певицы Клавы Коки неприличным, сравнив его с «кликухой вертухайки на зоне». Музыкальный критик также охарактеризовал артиста Сергея Лазарева как слабого духом артиста из-за их конфликта на шоу у Андрея Малахова.

24 апреля kp.ru сообщал, что Кадышева стала самой высокооплачиваемой российской звездой. Ее песня «Веночек» распространилась на молодежную аудиторию, поэтому многочисленными зрителями ее концертов теперь являются подростки и студенты.

По данным издания, стоимость кассового концерта Кадышевой за последний год выросла с 1 млн до 3 млн рублей.

Ранее стало известно, что Пугачева поздравила россиян с 9 Мая.