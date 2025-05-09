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Соседов о Клаве Коке: «Кликуха вертухайки на зоне!»

Музкритик Сергей Соседов сравнил псевдоним Клавы Коки с прозвищем заключенной
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Global Look Press

Музыкальный критик Сергей Соседов назвал в беседе с YouTube-каналом «В гостях у Ханги» псевдоним певицы Клавы Коки неприличным.

«А что она, эта Кока? Как можно выходить на сцену под таким псевдонимом? Это же неприлично! Это же кликуха вертухайки на зоне!» — возмутился Соседов.

Таким образом эксперт ответил на вопрос журналистки Елены Ханги, почему он ранее публично «обидел» 28-летнюю артистку. В 2024 году Соседов переиначил прозвище певице, назвав ее Клавой Кокс. Он также заявил, что творчество звезды — «не его уровень».

Еще в новом интервью Соседов вспомнил о скандале с Сергеем Лазаревым на шоу у Андрея Малахова. Музкритика вывели из студии за несколько минут до начала съемки по просьбе российского исполнителя. Соседов уточнил, что передача снималась незадолго до того, как Лазарев должен был участвовать в конкурсе «Евровидение». Соседов уверен, что певец побоялся его критики в эфире.

«Это не поведение! Это неприлично! Так может вести себя только слабый артист. И Лазарев, когда попросил выгнать меня из студии, показал свою слабость! Так делает только слабый духом человек и артист!» — заявил Соседов.

Ранее сообщалось, что Орбакайте встала на колени перед Пугачевой.

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