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Кустурица и Сигал приехали в Москву на парад Победы

На параде Победы в Москве заметили режиссера Кустурицу и актера Сигала
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Алексей Дружинин/РИА Новости

Сербского режиссера и музыканта Эмира Кустурицу и голливудского актера Стивена Сигала заметили на параде Победы на Красной площади в Москве. Об этом сообщает aif.ru.

По данным издания, также мероприятие посетил народный артист России Владимир Машков и другие отечественные знаменитости.

9 мая в 10:00 в Москве начался парад Победы. В этом году на параде будет в три раза больше военной техники по сравнению с прошлым годом — более 130 единиц военной техники примут участие в нем. Также в центре столицы покажут и новые образцы машин, которые впервые примут участие в Параде.

На Красной площади в Москве 9 мая пройдут колонны бронеавтомобилей, ракетовозов, тягачей, танков и другой гусеничной техники. После прохода сводных полков военнослужащих на брусчатку выйдут колонны военной техники. О том, какие боевые машины примут участие в параде, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, — в материале «Газеты.Ru».

В начале апреля режиссер Эмир Кустурица заявил, что война с православием на Западе безуспешна.

Ранее стало известно, что солдаты спели «Группу крови» Виктора Цоя на Красной площади.

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