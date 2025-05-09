Лещенко и Розенбаум назвали любимые песни о Великой Отечественной войне

Народный артист России Лев Лещенко назвал «Солнце скрылось за горою» Матвея Блантера и «За того парня» своими любимыми песнями о Великой Отечественной войне. Его слова передает ТАСС.

Исполнение композиции «За того парня», вспомнил певец, ему принесло премию на международном фестивале в Польше. Лещенко заявил, что песня стала символом Победы и порадовался, что в его исполнении она «пошла в народ».

Певец Александр Розенбаум в свою очередь выделил две свои любимые песни о Великой Отечественной войне — «Сережка с Малой Бронной» и «Туман, туман, седая пелена». Артист также посоветовал слушать песни, написанные именно фронтовиками, поскольку они передают «духовную составляющую человеческого бытия».

6 мая стало известно, что Лещенко выступил против бесплатных концертов на 9 Мая. Певец напомнил, что у артистов музыка — это единственный заработок. По его мнению, не все певцы получают достаточно денег, чтобы работать бесплатно в праздники. Он заявил, что музыкантам тоже нужно кормить семьи.

15 апреля депутат Госдумы Нина Останина раскритиковала многомиллионные гонорары российских артистов за выступления по случаю 9 Мая. Она заявила, что патриотизм не должен быть платным. Этому возмутился продюсер Иосиф Пригожин.

Ранее сообщалось, что солдаты спели «Группу крови» Виктора Цоя на Красной площади.