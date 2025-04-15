Пригожин возмутился призывам депутатов выступать бесплатно на 9 Мая

Продюсер Иосиф Пригожин признался в беседе с «Радиоточкой НСН», что его сильно возмущают призывы депутатов выступать артистам бесплатно на 9 Мая.

Пригожин считает, что заявления о бесплатных концертах дискредитируют депутатов. Он напомнил, что выступления – это работа.

«У людей целые коллективы, кто их будет кормить, кто им будет платить зарплаты? Артисты вкладывают деньги в свою карьеру, в творчество, песни и клипы», — отметил продюсер.

Пригожин не понимает, почему артисты должны быть «козлами отпущения». Он привел в пример стоимость последнего альбома своей жены, певицы Валерии. Шоумен и артистка потратили на него почти €250 тысяч (около 23,5 миллиона рублей по текущему курсу. — «Газета.Ru»).

«Один микрофон и наушники мне недавно обошлись в 12 тысяч евро. А люди, которые настраивают оборудование, сцену… Это целая индустрия работает. 90% артистов в кредитах сидят. Кто будет это компенсировать? Депутаты это финансируют?» — заявил шоумен.

По мнению Пригожина, необходимо, наоборот, поддерживать певцов, которые остались в России.

15 апреля депутат Госдумы Нина Останина раскритиковала многомиллионные гонорары российских артистов за выступления по случаю 9 Мая. Она заявила, что патриотизм не должен быть платным.

Ранее исполнитель хита «Черный бумер» добавил платиновый трон в свой райдер.