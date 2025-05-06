Лещенко выступил против бесплатных концертов на 9 Мая

Певец Лещенко заявил, что неправильно не платить артистам за концерты на 9 Мая

Народный артист России Лев Лещенко в беседе с изданием «Абзац» выступил против призыва депутата Госдумы Нины Останиной об организации бесплатных концертов на 9 Мая.

Лещенко напомнил, что у артистов музыка – это единственный заработок. По его мнению, не все певцы получают достаточно денег, чтобы работать бесплатно в праздники. Он напомнил, что музыкантам тоже нужно кормить семьи.

«Каждый человек должен отвечать за себя. Я 50 лет выступаю на всех государственных праздниках бесплатно, но не считаю правильным совсем не платить артистам», — поделился певец.

15 апреля депутат Госдумы Нина Останина раскритиковала многомиллионные гонорары российских артистов за выступления по случаю 9 Мая. Она заявила, что патриотизм не должен быть платным. Этому возмутился продюсер Иосиф Пригожин.

Пригожин считает, что заявления о бесплатных концертах дискредитируют депутатов. Он напомнил, что выступления – это работа. Продюсер не понимает, почему артисты должны быть «козлами отпущения». Он привел в пример стоимость последнего альбома своей жены, певицы Валерии. Шоумен и артистка потратили на него почти €250 тысяч (около 23,2 миллиона рублей по текущему курсу. — «Газета.Ru»).

Ранее Юрий Лоза выступил против бесплатных концертов на 9 Мая.