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Пропажу экс-мужа Кати Лель назвали фейком в Ницце

Журналист Мартынова: полиция Ниццы назвала фейком новость о экс-муже Лель
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katyalelofficial/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Журналист Алена Мартынова заявила в своем Telegram-канале «Светский хроник», что сотрудник из полиции Ниццы опроверг в беседе с ней новость о продаже мужа Кати Лель, Игоря Кузнецова.

«Это фейк-ньюз. Водолазы не искали человека с таким именем. В списке пропавших без вести он не значится. Вот посмотрите фото: есть Кузнецов, но он другой. А в новости написано, что «ваш» выпивал, это так?» — сказал французский сотрудник правоохранительных органов в беседе с Мартыновой.

6 мая сайт mk.ru со ссылкой на окружение Игоря Кузнецова сообщил, что мужчина отправился плавать в Ницце и не вернулся. Позднее Катя Лель подтвердила изданию «СтарХит», что ее экс-супруг Игорь Кузнецов пропал без вести во Франции.

Катя Лель и Игорь Кузнецов познакомились на концерте. В 2008 году пара официально узаконила свои отношения: всего вместе Кузнецов и Лель были на протяжении 18 лет, а в браке --15. Примерно через год после торжества у пары родилась дочь Эмилия. В декабре 2023 года стало известно о разводе знаменитости. По словам Лель, причиной разрыва стало недоверие к супругу.

Ранее сообщалось, что бесплатный концерт известной певицы отменили из-за антисемитских высказываний.

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