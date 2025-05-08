Пропажу экс-мужа Кати Лель назвали фейком в Ницце

Журналист Алена Мартынова заявила в своем Telegram-канале «Светский хроник», что сотрудник из полиции Ниццы опроверг в беседе с ней новость о продаже мужа Кати Лель, Игоря Кузнецова.

«Это фейк-ньюз. Водолазы не искали человека с таким именем. В списке пропавших без вести он не значится. Вот посмотрите фото: есть Кузнецов, но он другой. А в новости написано, что «ваш» выпивал, это так?» — сказал французский сотрудник правоохранительных органов в беседе с Мартыновой.

6 мая сайт mk.ru со ссылкой на окружение Игоря Кузнецова сообщил, что мужчина отправился плавать в Ницце и не вернулся. Позднее Катя Лель подтвердила изданию «СтарХит», что ее экс-супруг Игорь Кузнецов пропал без вести во Франции.

Катя Лель и Игорь Кузнецов познакомились на концерте. В 2008 году пара официально узаконила свои отношения: всего вместе Кузнецов и Лель были на протяжении 18 лет, а в браке --15. Примерно через год после торжества у пары родилась дочь Эмилия. В декабре 2023 года стало известно о разводе знаменитости. По словам Лель, причиной разрыва стало недоверие к супругу.

Ранее сообщалось, что бесплатный концерт известной певицы отменили из-за антисемитских высказываний.