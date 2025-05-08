Бесплатный концерт известной певицы отменили из-за антисемитских высказываний

В Нью-Йорке отменили бесплатный концерт известной певицы Кейлани в Центральном парке. Об этом сообщает The Post.

Фонд парка, финансируемый из городского бюджета, отменил выступление через несколько часов после получения письма от администрации мэра Нью-Йорка — Эрика Адамса. Городские власти пригрозили отозвать у фонда лицензии на все летние шоу из-за участия в концерте звезды, известной антисемитскими высказываниями.

По мнению мэра города, проведение мероприятия угрожало бы безопасности его посетителей.

«Мы твердо и решительно верим в художественное самовыражение всех видов. Однако безопасность наших гостей и артистов имеет первостепенное значение, и в свете этих опасений концерт был отменен», — рассказали в фонде.

Кейлани до этого выпустила клип об интифаде (восстание; сейчас под интифадой чаще всего понимают вооруженную борьбу палестинских арабов против Израиля).

Кроме того, 29-летняя артистка делилась в соцсетях картой, на которой государство Израиль уничтожено, и отказалась осудить ХАМАС за события 7 октября 2023 года.

Член городского совета Джули Менин назвала правильным решением отмену шоу.

«Городские парки должны поощрять инклюзивность, а не стремиться искоренить или очернить какое-либо сообщество с помощью враждебных высказываний. Деньги налогоплательщиков не должны использоваться для пропаганды хейт-спича против какой-либо группы», — уверена она.

Накануне Канье Уэст представил трек, восхваляющий Гитлера.

Ранее Anna Asti отменила концерт в Дубае.