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Экс-супруг Кати Лель пропал без вести в Ницце

«МК»: бывший муж Кати Лель Кузнецов пропал без вести
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Алексей Майшев/РИА Новости

Бывший муж Кати Лель Игорь Кузнецов пропал без вести. Об этом сообщает mk.ru со ссылкой на его окружение.

По данным издания, в апреле Кузнецов уехал в Ниццу. Предполагается, что в середине месяца он отправился плавать и не вернулся. После этого мужчина ни с кем не выходил на связь.

«Его близкие не могут найти себе места от горя», — заявил источник.

Как отмечает mk.ru, Катя Лель знает о трагедии. Это подтвердила ее сестра и директор Ирина.

«Водолазы искали и тела не нашли. Поиски продолжаются», — заявила Ирина.

Катя Лель и Игорь Кузнецов познакомились на концерте. В 2008 году пара официально узаконила свои отношения: всего вместе Кузнецов и Лель были на протяжении 18 лет, а в браке — 15. Примерно через год после торжества у пары родилась дочь Эмилия. В декабре 2023 года стало известно о разводе знаменитости. По словам Лель, причиной разрыва стало недоверие к супругу.

Лель рассказала, что не раз уличала бывшего супруга в изменах. По словам исполнительницы, муж извинялся и клялся, что больше такое не повторится, однако не выполнял свои обещания.

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