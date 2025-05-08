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Вход в Эрмитаж будет бесплатным для всех посетителей 8 мая

Эрмитаж сообщил о возможности бесплатно увидеть экспозиции 8 мая
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Ultraskrip/Shutterstock/FOTODOM

Посещение Эрмитажа в Санкт-Петербурге будет бесплатным 8 мая в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщается на сайте учреждения.

Посетители смогут бесплатно увидеть экспозиции главного музейного комплекса и главного штаба, в частности, новые выставки, посвященные Дню Победы, отметили в музее.

Кроме того, 8 мая в 13:00 по московскому времени в Гербовом зале Зимнего дворца начнется открытый концерт «Приношение Великой Победе». В исполнении Молодежного симфонического оркестра имени А. Р. Паулавичюса Санкт-Петербургского музыкального училища имени Н. А. Римского-Корсакова прозвучит 5-я симфония Дмитрия Шостаковича.

Главный музейный комплекс и главный штаб 8 мая будут работать с 11:00 до 18:00 мск. Кассы будут работать с 11:00 до 17:00 мск.

29 апреля президент РФ Владимир Путин на международном форуме «Великое наследие — общее будущее» назвал День Победы одним из самых значимых и святых праздников для России и многих республик бывшего Советского Союза.

Глава государства напомнил, что в годы Великой Отечественной войны советский народ столкнулся с тяжелыми испытаниями. По словам российского лидера, победа в этой войне, а также разгром нацизма являются общим достижением многонационального СССР.

Кроме того, Путин отметил важность использования современных возможностей для того, чтобы передавать память о Великой Отечественной войне будущим поколениям.

Ранее Путин призвал помешать возрождению нацизма.

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80 лет Победы
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