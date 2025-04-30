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Путин подчеркнул важность передачи памяти о ВОВ будущим поколениям

Путин: нужно использовать современные возможности, чтобы передавать память о ВОВ

Президент России Владимир Путин отметил важность использования современных возможностей для того, чтобы передавать память о Великой Отечественной войне будущим поколениям. Его слова приводит пресс-служба Кремля.

Российский лидер посетил площадку проведения просветительского марафона «Знание. Первые» Российского общества «Знание» и призвал передавать память о героях.

«Чрезвычайно важно использовать современные возможности для того, чтобы передавать эту информацию, эту правду о прошлом, в данном случае - о Великой Отечественной войне и о ее героях», — подчеркнул глава государства.

До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в республике одни жители во время празднования Дня Победы используют георгиевские ленточки, тогда как другие – знак «Беларусь помнит». В ответ на это Путин отметил, что символы Победы могут быть разными, однако при этом важно, что за ними стоит.

Ранее в Словакии объяснили, что означает приезд Фицо в Москву на 9 Мая.

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