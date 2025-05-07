Нагиев о своем райдере: «Питаюсь из общего котла»

Актер Дмитрий Нагиев признался в беседе с «Леди Mail», что не ставит никаких условий продюсерам.

Нагиев объяснил, что «не качает права», так как уважает коллег по съемочной площадке. По словам артиста, он ест блюда в дорогих ресторанах, хотя в его райдере и прописано наличие права сделать заказ в любом заведении города.

«Я питаюсь из общего котла. Иногда мне даже кажется, что я доедаю за другими. Это называется уважение», — поделился актер.

По мнению Нагиева, актер принимает предложенные условия, если соглашается на проект.

«Конечно, есть какие-то вещи, которые я обговариваю еще «на берегу». В случае, когда другую сторону все устраивает, то начинаем сотрудничество», — рассказал артист.

Нагиев добавил, что долгое время работал по 12 часов в сутки, однако сейчас соглашается сниматься только по десять часов.

В апреле Нагиев заявил, что его профессия абсолютно зависимая и завистливая. Он считает, что тяжело сохранить «мужское лицо» в этой профессии. Он заявил, что актерство не приносит огромного состояния.

Ранее Нагиев был против того, чтобы его сын стал актером.