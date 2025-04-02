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Звезда сериала «Кухня» назвал Ивана Янковского «актерищем»

Актер Романович признался, что считает Янковского и Безрукова большими актерами
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Ирина Полярная

Актер Сергей Романович рассказал в беседе с «Газетой.Ru», кого считает большими актерами.

Романович назвал Сергея Безрукова, Ивана Янковского, Владимира Машкова и Дмитрия Нагиева «актерищами». Артист выделил Янковского в сериале «Аутсорс».

Актер также похвалил сериал «Актерище», на премьере которого появился. Романович назвал комедию классной, легкой и прикольной. Проект вышел на KION.

«Я пару раз от души посмеялся. Лапенко прекрасен, Нагиев как всегда хорош. В целом я заметил, что большая часть эпизодических ролей очень круто подобрана. Обычно приходишь в кино, смотришь, а на эпизод берут, например, неигрового ребенка, и ты думаешь: «Ну блин, он портит всю картину!» А здесь видно, что проделана кропотливая работа. Взять, например, вахтершу или буфетчика в ДК», — поделился артист.

Сергей Романович вернулся в кино после долгого перерыва в феврале 2025 года. Он сыграл в сериале Анны Пармас «Дорогой родственник». Романович сыграл таксиста Кирилла, который влюбляется в героиню Екатерины Вилковой – Лизу. Мужчина готов на все ради девушки.

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