Бена Аффлека спросили о поцелуях с Бритни Спирс

Актера Бена Аффлека спросили о поцелуях с певицей Бритни Спирс. Об этом сообщает Page Six.

Журналисты подкараулили 51-летнего артиста в Лос-Анджелесе на прогулке по его району.

«Доброе утро, Бен! Правда ли то, что говорила Бритни Спирс, — что вы целовались?» — спросил папарацци, и улыбка на лице Аффлека сменилась недовольным выражением. Он скрылся в машине.

Накануне Спирс опубликовала черно-белую фотографию, на которой была запечатлена вместе с актером Беном Аффлеком и автором песен Дайан Уоррен. На снимке знаменитости обнимали друг друга. В посте Бритни Спирс вспомнила о поцелуе с артистом.

«Классное фото меня, Бена Аффлека и Дайан Уоррен, сделанное много лет назад. Он такой потрясающий актер. Я забыла упомянуть, что целовалась с Беном той ночью. Честно говорю, забыла. Это безумие! Хотела бы я рассказать вам, ребята, историю, которая произошла до этого!» — написала Бритни Спирс.

Позже артистка стерла пост.

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