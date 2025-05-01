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Орбакайте может остаться без жилья в Латвии

SHOT: квартиру певицы Орбакайте в Латвии могут арестовать после запрета на въезд
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Светлана Шевченко/РИА Новости

Заслуженная артистка России Кристина Орбакайте может остаться без квартиры в элитном районе Юрмалы после запрета властей Латвии на въезд в страну. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По данным издания, в Юрмале Орбакайте владеет трехкомнатной квартирой площадью 100 кв. м. На Орбакайте жилье в доме «Ривьера» на берегу моря переписал артист Борис Моисеев. По некоторым оценкам, цена квартиры Орбакайте может достигать 30 млн рублей.

Предположительно, жилье может быть арестовано.

Кроме недвижимости в Латвии, у Орбакайте остались две квартиры в Москве — в комплексе «Четыре ветра» на Большой Грузинской улице.

Отменен и концерт Орбакайте в Юрмале, который должен был состояться 1 июня — предварительно, из-за этого певица может лишиться приблизительно 5–10 млн рублей.

53-летней Кристине Орбакайте, имеющей гражданства Литвы и России, закрыли въезд в Латвию из-за того, что выступления певицы «не соответствуют интересам национальной безопасности страны». Также въезд в страну закрыт сербскому музыканту Горану Бреговичу.

Ранее премьер Литвы Палуцкас потребовал от Орбакайте публично высказать позицию по СВО.

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