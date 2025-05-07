Панайотов о жизни бабушки во время блокады Ленинграда: «Варили книжный клей»

Певец Панайотов рассказал, что его бабушка ела клей во время блокады Ленинграда

Певец Александр Панайотов рассказал в беседе с mk.ru, что его бабушка потеряла всю свою семью во время блокады Ленинграда.

Панайотов назвал жизнь бабушки в тот период жуткой историей, так как есть было абсолютно нечего.

«Они варили книжный клей, который имел хоть какую-то калорийность. Им выдавали кусочки хлеба. Бабушка, пройдя блокаду, всю жизнь ценила продукты и нам завещала», — рассказал артист.

6 мая 94-летний актер Иван Краско рассказал о своей подруге, заслуженной артистке России Кире Крейлис-Петровой, которая всю блокаду прожила с матерью в Ленинграде. Актер вспомнил, что знакомая всегда выставляла на стол все продукты, когда приходили гости. Она говорила, что «все время боится остаться голодной». Крейлис-Петрова связывала свою привычку с тем, что она является «блокадным ребенком».

Краско отметил, что накануне Дня Победы по традиции ездит с сыновьями в родной поселок Вартемяги, чтобы возложить цветы к памятнику воинов.

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