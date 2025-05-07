Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Панайотов о жизни бабушки во время блокады Ленинграда: «Варили книжный клей»

Певец Панайотов рассказал, что его бабушка ела клей во время блокады Ленинграда
close
«Комсомольская правда»/Global Look Press

Певец Александр Панайотов рассказал в беседе с mk.ru, что его бабушка потеряла всю свою семью во время блокады Ленинграда.

Панайотов назвал жизнь бабушки в тот период жуткой историей, так как есть было абсолютно нечего.

«Они варили книжный клей, который имел хоть какую-то калорийность. Им выдавали кусочки хлеба. Бабушка, пройдя блокаду, всю жизнь ценила продукты и нам завещала», — рассказал артист.

6 мая 94-летний актер Иван Краско рассказал о своей подруге, заслуженной артистке России Кире Крейлис-Петровой, которая всю блокаду прожила с матерью в Ленинграде. Актер вспомнил, что знакомая всегда выставляла на стол все продукты, когда приходили гости. Она говорила, что «все время боится остаться голодной». Крейлис-Петрова связывала свою привычку с тем, что она является «блокадным ребенком».

Краско отметил, что накануне Дня Победы по традиции ездит с сыновьями в родной поселок Вартемяги, чтобы возложить цветы к памятнику воинов.

Ранее Бондарчук призвала не торопиться со съемками фильмов об СВО.

Все новости на тему:
80 лет Победы
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами