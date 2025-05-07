Бондарчук призвала не торопиться со съемками фильмов об СВО

Режиссер Наталья Бондарчук заявила, что пока не стоит снимать фильмы об СВО

Режиссер и актриса Наталья Бондарчук заявила в беседе с ТАСС, что пока не стоит снимать фильмы про специальную военную операцию на Украине.

Бондарчук считает, что подобное событие требует время на осмысление.

«Конечно, мы упустили момент, когда Украина начала от нас отдаляться», — рассказала артистка.

Бондарчук заявила, что еще до 2014 года заметила, что в Киеве дети не знают ни русского, ни украинского языков. По словам режиссера, потеря родного языка и культуры привела к «ужасным последствиям».

«Они вообще стали терять культуру как таковую. А когда человек без культуры, без корней, с ним можно сделать что хочешь. Поэтому, конечно, это беда на многие годы», — отметила актриса.

4 мая главный режиссер Государственного академического Малого театра Алексей Дубровский заявил о желании поставить спектакль про специальную военную операцию.

По словам Дубровского, Малый театр желает найти правдивые и высокохудожественные пьесы на тему СВО, чтобы сделать по ним постановку.

Ранее в России стартовал показ документальной хроники о Великой Отечественной войне.