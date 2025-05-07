Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Бондарчук призвала не торопиться со съемками фильмов об СВО

Режиссер Наталья Бондарчук заявила, что пока не стоит снимать фильмы об СВО
close
Медиа-архив «Андрей Тарковский»

Режиссер и актриса Наталья Бондарчук заявила в беседе с ТАСС, что пока не стоит снимать фильмы про специальную военную операцию на Украине.

Бондарчук считает, что подобное событие требует время на осмысление.

«Конечно, мы упустили момент, когда Украина начала от нас отдаляться», — рассказала артистка.

Бондарчук заявила, что еще до 2014 года заметила, что в Киеве дети не знают ни русского, ни украинского языков. По словам режиссера, потеря родного языка и культуры привела к «ужасным последствиям».

«Они вообще стали терять культуру как таковую. А когда человек без культуры, без корней, с ним можно сделать что хочешь. Поэтому, конечно, это беда на многие годы», — отметила актриса.

4 мая главный режиссер Государственного академического Малого театра Алексей Дубровский заявил о желании поставить спектакль про специальную военную операцию.
По словам Дубровского, Малый театр желает найти правдивые и высокохудожественные пьесы на тему СВО, чтобы сделать по ним постановку.

Ранее в России стартовал показ документальной хроники о Великой Отечественной войне.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами