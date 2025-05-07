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Ивлеева вышла из всех своих бизнесов в России

Telegram-канал «Светский хроник»: Ивлеева отказалась от последнего бизнеса в РФ
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Телеграм-канал «Настя Ивлеева»

Блогерша Анастасия Ивлеева перестала быть учредителем компании по производству снеков «Коленки пчелы» 6 мая 2025 года. Об этом сообщает «Светский хроник».

На данный момент, заявляет Telegram-канал, у Ивлеевой нет бизнесов в России — осталось только ИП.

4 января Ивлеева сообщила, что уходит из ресторанного бизнеса ради других проектов. Она открыла лапшичную Nudles вместе с ресторатором Александром Пичугиным в июне 2024 года. По словам Ивлеевой, с момента открытия она каждый месяц получала сотни положительных отзывов от гостей.

В начале апреля 2025 года стало известно, что выручка фирмы Ивлеевой «Коленки пчелы» упала до 1,7 млрд рублей. На пике популярности компания зарабатывала почти 3 млрд рублей в год, но после скандальной голой вечеринки доходы компании стали снижаться.

2 апреля 2025 года блогерша зарегистрировала имя «Настя Ивлеева» в качестве товарного знака. Новый товарный знак знаменитости охватывает 26 категорий Международной классификации товаров и услуг (МКТУ) — в том числе Ивлеева планирует производить алкогольную продукцию, выпускать снеки и организовывать услуги по приготовлению и доставке еды.

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