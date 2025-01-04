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Ивлеева сообщила об уходе из ресторанного бизнеса

Блогерша Ивлеева призналась, что оставила лапшичную Nudles ресторатору Пичугину
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_agentgirl_/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Блогерша Анастасия Ивлеева сообщила в Telegram-канале, что уходит из ресторанного бизнеса ради других проектов.

Знаменитость открыла лапшичную Nudles вместе с ресторатором Александром Пичугиным в июне 2024 года. По словам Ивлеевой, с момента открытия она каждый месяц получала сотни положительных отзывов от гостей.

«Безусловно, это очень вдохновляет и радует меня. <…> Тем не менее я вынуждена сообщить, что я оставляю проект, доверив его дальнейшее управление и развитие своему партнеру!» — поделилась она.

Ивлеева подчеркнула, что решила сфокусироваться на других, «не менее интересных проектах».

В декабре Ивлеева рассказывала, что смотрела прямую линию с Владимиром Путиным с целью протестировать свои будущие медиа. Подробнее о новом бизнес-проекте блогерша не стала говорить.

23 октября 2024 года Ивлеева также направила в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака, под которым она может заниматься под собственным брендом организацией путешествий, а также производством мебели и алкоголя.

Ранее стало известно, что Андрей Разин требует с Игоря Крутого $85 тыс. за трибьют-концерт в честь Шатунова.

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