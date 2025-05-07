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Неизлечимо больная экс-солистка «Ленинграда» о лечении: «Господь сотворил чудо!»

Певица Вокс заявила о положительной динамике в лечении редкого заболевания крови
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@alisavox/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Певица и экс-солистка «Ленинграда» Алиса Вокс, которая страдает от редкого заболевания крови, заявила в Telegram-канале о положительной динамике в лечении недуга.

«Господь сотворил для меня огромное чудо!!! Больше девяти лет я ждала этого дня!!! <...> Это абсолютно невозможно, но это происходит сейчас со мной!» — написала исполнительница.

Вокс сопроводила пост скриншотом результатов анализов, согласно которым у нее скорость оседания эритроцитов в крови (по Вестергрену) составляет 14 мм/ч при норме от 2 до 22 мм/ч. По словам певицы, ей хочется «кричать на весь мир» из-за случившегося.

Летом 2024 года Вокс впервые раскрыла свой диагноз. Она призналась, что страдает от системного аутоиммунного заболевания крови. Оно неизлечимо. Ей приходится раз в год делать химиотерапию.

«Прогноз совершенно непонятен. Кто-то живет с этим два года, кто-то — 90 лет. Все сугубо индивидуально», — рассказывала звезда.

Исполнительница отмечала, что ее болезнь началась с сухости во рту и болей в глазах. Она не сразу обратила внимание на симптомы и считала, что глаза болят от макияжа, а сухость начинается по причине обычной жажды. Сейчас знаменитость лечится у лучшего профильного врача.

Ранее сообщалось, что неизлечимо больная Селин Дион может вернуться на «Евровидение» спустя 37 лет.

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