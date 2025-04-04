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Выручка бизнеса Ивлеевой упала до 1,7 млрд рублей

Журналистка Мартынова: бизнес Ивлеевой выручил 1,7 млрд рублей в 2024 году
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Телеграм-канал «Настя Ивлеева»

Выручка компании Анастасии Ивлеевой «Коленки пчелы» упала до 1,7 млрд рублей в 2024 году. Об этом сообщает журналистка Алена Мартынова в своем Telegram-канале «Светский хроник».

Мартынова напомнила, что на пике популярности Ивлеева зарабатывала благодаря фирме почти 3 млрд рублей в год, но после скандальной голой вечеринки доходы компании стали падать. В 2023-м выручка бизнеса Ивлеевой составила 2,8 млрд рублей.

«Прибыли нет совсем. <…> Но прошлый задел оказался таким мощным, что выручка с девятью нулями все же как-то накапала», — сказано в посте.

В конце февраля 2025 года Mash сообщал, что у Ивлеевой отсудили почти полтора миллиона за просроченные компоненты для ее энергетиков Easy Peasy.

Компания Ивлеевой «Коленки пчелы» заказала партию ароматизаторов со вкусом шампанского, объяснил источник канала. Добавки отгрузили на склады, где они испортились из-за долгого подписания накладных.

4 января Ивлеева сообщила, что уходит из ресторанного бизнеса ради других проектов. Она открыла лапшичную Nudles вместе с ресторатором Александром Пичугиным в июне 2024 года. По словам Ивлеевой, с момента открытия она каждый месяц получала сотни положительных отзывов от гостей.

Ранее стало известно, что Влад Бумага оставил свою пиццерию с многомиллионными долгами.

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