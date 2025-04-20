Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Звезда «Аншлага» обратился к врачам на фоне угрозы инфаркта

SHOT: звезда «Аншлага» Ещенко обратился к врачам из-за резких головных болей
close
sla8aha/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Актер и юморист Святослав Ещенко, известный по шоу «Аншлаг» и «Кривое зеркало», обратился к врачам с жалобами на резкую головную боль и скачки давления. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Как сообщает Telegram-канал, в больнице Ещенко диагностировали гипертоническую болезнь, которая может привести к инфаркту. Врачи рекомендовали актеру воздержаться от сильных физических нагрузок, но актер их не послушал — он продолжил выступать на сцене.

В беседе с SHOT Ещенко пояснил, что проходил плановое обследование. По словам актера, на данный момент он чувствует себя хорошо.

Накануне супруга Михаила Боярского, народная артистка России Лариса Луппиан рассказала, что врачи рекомендовали актеру воздержаться от скорого возвращения на сцену. По ее словам, медики не разрешают артисту месяц выходить на сцену. Она уточнила, что муж будет решать этот вопрос, ориентируясь на самочувствие.

14 апреля Боярский попал в больницу после несчастного случая на репетиции в театре. Как выяснил Mash, он «оступился на сцене и рухнул с трехметровой высоты на спину во время постановки «Ромео и Джульетта». Предположительно, Боярский сломал ребра и получил ушибы.

Ранее сообщалось, что Валерий Леонтьев выступает в европейских кабаках ради денег.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами