Звезда «Аншлага» обратился к врачам на фоне угрозы инфаркта

Актер и юморист Святослав Ещенко, известный по шоу «Аншлаг» и «Кривое зеркало», обратился к врачам с жалобами на резкую головную боль и скачки давления. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Как сообщает Telegram-канал, в больнице Ещенко диагностировали гипертоническую болезнь, которая может привести к инфаркту. Врачи рекомендовали актеру воздержаться от сильных физических нагрузок, но актер их не послушал — он продолжил выступать на сцене.

В беседе с SHOT Ещенко пояснил, что проходил плановое обследование. По словам актера, на данный момент он чувствует себя хорошо.

Накануне супруга Михаила Боярского, народная артистка России Лариса Луппиан рассказала, что врачи рекомендовали актеру воздержаться от скорого возвращения на сцену. По ее словам, медики не разрешают артисту месяц выходить на сцену. Она уточнила, что муж будет решать этот вопрос, ориентируясь на самочувствие.

14 апреля Боярский попал в больницу после несчастного случая на репетиции в театре. Как выяснил Mash, он «оступился на сцене и рухнул с трехметровой высоты на спину во время постановки «Ромео и Джульетта». Предположительно, Боярский сломал ребра и получил ушибы.

Ранее сообщалось, что Валерий Леонтьев выступает в европейских кабаках ради денег.