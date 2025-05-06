Пригожин назвал любимые песни о Великой Отечественной войне

Продюсер Иосиф Пригожин в беседе с изданием «Взгляд» назвал песню «Темная ночь, только пули свистят по степи» своей самой любимой песней о Великой Отечественной войне.

Пригожин отметил, что во времена ВОВ писались шедевры и практически все композиции оказались выдающимися. Шоумен признался, что вырос на военных картинах.

«В моем детстве у нас был черно-белый телевизор, и мы часто смотрели фильмы. Для примера, когда шел фильм «17 мгновений весны», на улице не было ни души – все сидели по домам и смотрели. Крутили и кинокартину «Два бойца», где как раз и исполнил мной любимую песню Марк Бернес», — поделился продюсер.

Пригожин добавил, что его жена, артистка Валерия, поет песни военных лет. Певица исполнит «С чего начинается Родина» в новом «Квартирнике» у Евгения Маргулиса, посвященном 9 Мая.

15 апреля депутат Госдумы Нина Останина раскритиковала многомиллионные гонорары российских артистов за выступления по случаю 9 Мая. Она заявила, что патриотизм не должен быть платным. Этому возмутился Пригожин.

Ранее Лещенко выступил против бесплатных концертов на 9 Мая.