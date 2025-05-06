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Звезда «Слова пацана» рассказал о мечте создать «бизнес-империю»

Актер Леон Кемстач подтвердил, что хочет открыть строительную компанию
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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Актер Леон Кемстач подтвердил в беседе с Hello!, что хочет открыть строительную компанию.

Кемстач уточнила, что это не юношеская мечта, а реальная цель. Артист признался, что ему действительно интересна строительная сфера.

«Когда я окончательно сформируюсь как личность, хочу вложиться в создание своей «империи», — поделился актер.

2 апреля Telegram-канал Mash утверждал, что актеры Рузиль Минекаев и Леон Кемстач задолжали около миллиона рублей логистической компании за перевозку чипсиков «Эу, пацан!».

По данным издания, компания «Альянслогистик» подала иск на Минекаева и Кемстача за неоплату услуг по перевозке чипсов. Ущерб оценили в 922 тысячи рублей.

Агент Леона Кемстача Владислав заявил, что у актера нет никаких задолженностей. Он подтвердил, что логистическая компания действительно подала заявление в суд, но не на актеров, а на компанию-производителя.

Кемстач и Минекаев стали сооснователями бизнеса по производству снеков и напитков в 2024 году. Запуском проекта, пишет издание, актеры могли заниматься совместно с партнерами, ранее работавшими над бизнесом популярного видеоблогера Влада Бумаги.

Ранее звезда «Дома-2» обвинила авиакомпанию в вымогательстве.

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