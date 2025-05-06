Звезда «Дома-2» обвинила авиакомпанию в вымогательстве

Бывшая участница «Дома-2» Алиана Устиненко обвинила авиакомпанию в вымогательстве. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По данным издания, Устиненко пожаловалась на стюардов, не разрешивших ей сидеть с двухлетней дочерью. Девушка считает, что на стойке регистрации ей специально не продали билет рядом с ребенком. В салоне кресло рядом с девочкой было свободно, поэтому экс-участница реалити туда пересела. Однако стюарды настойчиво просили ее отправиться на свое место.

Как уточняет SHOT, по прибытии сотрудники авиакомпании вызвали полицию. По словам блогерши, сотрудники правоохранительных органов встали на ее сторону.

В 2023 году Генпрокуратура РФ запретила авиакомпаниям рассаживать маленьких детей и родителей. По мнению Устиненко, авиакомпания намеренно не продает родителям сиденья рядом с детьми, чтобы те платили за дополнительную бронь. Алиана пока не знает, будет ли подавать жалобу в какие-либо ведомства.

Устиненко — многодетная мать. Своего первенца Роберта она родила от Александра Гобозова, с которым познакомилась на телепроекте. Звезды официально зарегистрировали отношения за несколько месяцев до рождения сына, а в 2014 году развелись. Позже блогер вышла замуж за музыканта Максима (Маркуса) Меченкова, а в 2023 году родила от него дочь. Супруги назвали девочку Микаэллой. В 2024-м блогерша родила дочь Винолину.

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