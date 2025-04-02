Представитель звезды «Слова пацана» ответил на слухи о его миллионной задолженности

Агент Кемстача Владислав заявил, что у актера нет задолженностей

Агент звезды «Слова пацана» Леона Кемстача Владислав ответил на слухи о якобы миллионной задолженности молодого человека и его коллеги по сериалу Рузиля Минекаева. Об этом пишет kp.ru.

Он прокомментировал сообщения о том, что логистическая компания «Альянслогистик» якобы подала на артистов в суд, обвинив их в долге почти на миллион рублей за доставку снеков «Эу, пацан!» для торговых сетей. По версии перевозчика, оплату за доставку в размере 922 тысяч рублей так и не внесли.

«Мы открыто заявляем, что у Леона Кемстача нет никаких задолженностей. Неизвестно откуда могла появиться такая информация», — сказал Владислав.

Он подтвердил, что логистическая компания действительно подала заявление в суд, но не на актеров, а на компанию-производителя.

Кемстач и Минекаев стали сооснователями бизнеса по производству снеков и напитков в 2024 году. Запуском проекта, пишет издание, актеры могли заниматься совместно с партнерами, ранее работавшими над бизнесом популярного видеоблогера Влада Бумаги.

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