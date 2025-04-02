Звезды «Слова пацана» задолжали около миллиона рублей за перевозку чипсов

Mash: актеры Минекаев и Кемстач задолжали около 1 млн рублей логистической компании

Актеры Рузиль Минекаев и Леон Кемстач задолжали около миллиона рублей логистической компании за перевозку чипсиков «Эу, пацан!». Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, компания «Альянслогистик» подала иск на Минекаева и Кемстача за неоплату услуг по перевозке чипсов. Ущерб оценили в 922 тысячи рублей.

Производством чипсов занимается компания ООО «Эу, пацан», в которой доли владения имеют различные лица, включая Рузиля Минекаева, Лауру Кемстач и других.

Чипсы «Эу, пацан» производятся на тех же заводах, что и Easy Peasy, включая фабрику «Московский картофель». Представитель Рузиля Минекаева сообщал, что планируется выпускать только чипсы под этим брендом, продажи начались в конце 2023 года.

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