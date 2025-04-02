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Звезды «Слова пацана» задолжали около миллиона рублей за перевозку чипсов

Mash: актеры Минекаев и Кемстач задолжали около 1 млн рублей логистической компании
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Актеры Рузиль Минекаев и Леон Кемстач задолжали около миллиона рублей логистической компании за перевозку чипсиков «Эу, пацан!». Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, компания «Альянслогистик» подала иск на Минекаева и Кемстача за неоплату услуг по перевозке чипсов. Ущерб оценили в 922 тысячи рублей.

Производством чипсов занимается компания ООО «Эу, пацан», в которой доли владения имеют различные лица, включая Рузиля Минекаева, Лауру Кемстач и других.

Чипсы «Эу, пацан» производятся на тех же заводах, что и Easy Peasy, включая фабрику «Московский картофель». Представитель Рузиля Минекаева сообщал, что планируется выпускать только чипсы под этим брендом, продажи начались в конце 2023 года.

27 февраля Mash сообщал, что у блогерши Анастасии Ивлеевой отсудили почти полтора миллиона за просроченные компоненты для ее энергетиков Easy Peasy.

Компания Ивлеевой «Коленки пчелы» заказала партию ароматизаторов со вкусом шампанского, объяснил источник канала. Добавки отгрузили на склады, где они испортились из-за долгого подписания накладных.

Ранее Руслан Белый (признан в РФ иностранным агентом) закрыл свой бизнес в России.

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