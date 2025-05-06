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Дмитрий Колдун о подвигах деда во время войны: «Пролежал сутки под днищем танка»

Певец Дмитрий Колдун рассказал, что хранит чашу деда со свастикой
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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Певец Дмитрий Колдун рассказал в беседе с mk.ru, что оба его деда служили во время Великой Отечественной войны.

По словам Колдуна, его деды, Павел Колдун и Борис Шатун, оба дослужились до звания лейтенанта. Борис дошел из Брянска до Берлина. Он был танкистом и занимался ремонтом техники. В этом году деду певца могло исполниться 100 лет.

«Однажды он даже пролежал сутки под днищем танка, потому что оказался под непрекращающимся шквальным огнем. Но сумел все это пережить и вернулся домой», — поделился музыкант.

Как отметил Колдун, оба его деда удостоились ордена Красной звезды и других регалий.

«Борис Михайлович, например, получил медаль «За взятие Кенигсберга». А дома у меня до сих лежит кортик деда и трофеи: логарифмическая линейка, чашка со свастикой и ложка с орлом и печатью Вермахта», — рассказал певец.

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