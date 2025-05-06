Shaman и Мизулина устроят концерт в Minecraft накануне Дня Победы

Директор «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина сообщила в Telegram-канале, что вместе со своим возлюбленным певцом Shaman (Ярославом Дроновым) проведет праздничный концерт в Minecraft.

Мероприятие пройдет 8 мая и будет посвящено 80-летию Великой Победы. На стриме, уточнила общественница, зрителей также ждет «виртуальная экскурсия по памятникам и локациям, посвященным ключевым событиям Великой Отечественной Войны». Мизулина пообещала, что некоторых участников ждут подарки — специальные скины и знаки отличия.

5 мая стало известно, что Shaman и Мизулина устроили двойное свидание с Лепсом и Кибой. Глава ЛБИ опубликовала в личном блоге снимок тарелки, подписанной ею самой, Дроновым, Лепсом и Кибой. Из соцсетей Авроры Кибы в свою очередь выяснилось, что знаменитости провели вечер вместе в ресторане.

9 марта Екатерина Мизулина и певец Shaman официально подтвердили свой роман во время сольного концерта артиста в «Live Арене».

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