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Звезда Comedy Club Шкуро о пластических операциях: «Я ни разу не за натюрель»

Актриса Шкуро призналась, что делала пластические операции у Хайдарова
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ТНТ

Актриса, блогер и звезда Comedy Club Екатерина Шкуро призналась, что корректировала свою фигуру с помощью пластической хирургии. Об этом она рассказала в интервью «Леди Mail».

По ее словам, пластику живота и груди ей сделал звездный хирург Тимур Хайдаров. Она подчеркнула, что осталась довольна результатом. Актриса уточнила, что на фоне активных занятий спортом уже в юности у нее был запущенный диастаз, о котором она изначально не знала. Ситуация осложнилась после родов, добавила Шкуро.

«Так что решилась на операцию я довольно легко: кому хочется в 25 лет ходить с дряблым животом? Плюс — по мне и так видно, что я ни разу не за натюрель. Я — за эстетику и, если есть возможность улучшить себя при помощи пластики, я эту возможность упускать не буду», — рассказала артистка.

До этого Екатерина Шкуро призналась в передаче «Утро.ТНТ», что получила роль в проекте отчасти благодаря беременности. По словам Шкуро, во время съемок она была беременна. Съемки проходили в деревне Овсище под Торжком. Шкуро отметила, что артисты действительно остались без связи и доступа к привычным доставкам.

Ранее сообщалось, что бывшая жена Моргенштерна (признан в РФ иностранным агентом) получила паспорт на импланты для груди.

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