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Бывшая жена Моргенштерна получила паспорт на импланты для груди

Бывшая жена Моргенштерна Зинатуллина сделала пластику груди
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influesii/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Бывшая жена Алишера Моргенштерна (признан в РФ иностранным агентом), блогерша Дилара Зинатуллина, сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что сделала пластику груди.

По словам Зинатуллиной, ее стала не устраивать собственная грудь после похудения. Из-за этого она решилась на операцию. Блогерша отметила, что сильно волновалась перед операцией, однако процедура прошла успешно.

«У каждого импланта есть собственный QR-код. Или, по-другому, их паспорт», — рассказала блогерша.

Зинатуллина отметила, что после операции чувствовала сильную слабость. На следующий день блогерше стало лучше. Позже к девушке пришли друзья, чтобы ее поддержать. Экс-супруга рэпера сняла встречу с приятелями на видео.

«Happy сиськи to you», — спели друзья блогерши.

В марте 2025 года Зинатуллина рассказала, что похудела на 10 килограммов. Она опубликовала снимки в коротком топе.

Дилара Зинатуллина стала популярной после романа с рэпером Алишером Моргенштерном. В августе 2021 года блогерша и артист поженились. В апреле 2022 года Зинатуллина рассказала о разводе с музыкантом. По словам девушки, их отношения дали трещину после свадьбы.

Ранее бывшая жена Моргенштерна рассказала об отношениях с рэпером сейчас.

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