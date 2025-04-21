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Резидентка Comedy Club получила роль в сериале с Батрутдиновым благодаря беременности

Актриса Шкуро снялась беременной в сериале «Блогеры взаперти»

Резидентка Comedy Club и актриса нового сериала «Блогеры взаперти» Екатерина Шкуро призналась в передаче «Утро.ТНТ», что получила роль в проекте отчасти благодаря беременности. Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба телеканала.

Компанию ей составил коллега по Comedy Club и сериалу Тимур Батрутдинов. По словам Шкуро, во время съемок она была беременна.

«Можно сказать, что я попала в этот сериал благодаря беременности. У меня все лето было свободно под чилл, кайф, расслабон и освобожденный график, ведь я в положении. И тут мне приходят пробы. Ну, и здорово, что главная роль, деревня, Тимур Батрутдинов — мечта!», — поделилась актриса.

По сюжету чета блогеров Давид и Ольга Малиновские за неуплату налогов вынуждены отправиться под домашний арест в глухую деревню и остаться без связи и привычных для них гаджетов. 

Съемки проходили в деревне Овсище под Торжком. Шкуро отметила, что артисты действительно остались без связи и доступа к привычным доставкам.

«Нас кормили там, а местные жители готовили нам блюда из дикого кабана! Там был свежий воздух и спалось идеально», — говорит актриса.

Накануне была раскрыта дата выхода нового «Буратино» с Марком Эйдельштейном и Анастасией Талызиной.

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