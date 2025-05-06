Стене Цоя в центре Москвы вернули прежний вид

Стену памяти Виктора Цоя на московском Арбате полностью восстановили. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

По данным агентства, сейчас на мемориале полностью убраны следы граффити «Техник», которое в апреле нынешнего года оставили фанаты рэпера. На стене снова выведена ярко-красным цветом знаменитая фраза: «Цой жив». Реконструкцией занимался сам автор Роман Яковлев вместе с коллегами. Живописцы также восстановили один из портретов Цоя.

Фанаты Паши Техника нанесли на граффити с лицом Цоя большую надпись «Техник», которая заняла половину стены, 12 апреля. Позже художник Роман Яковлев перекрыл граффити в честь рэпера. Он назвал появление надписи в честь рэпера вандализмом и отметил, что стена Цоя — не место для этого.

Друг Паши Техника Лука Сафронов-Затравкин сообщил в свою очередь, что память рэпера нужно чтить разными способами, но не путем вандализма.Он добавлял, что сам Техник очень уважал Виктора Цоя и его творчество, отмечая большой вклад в музыку.

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