Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стене Цоя в центре Москвы вернули прежний вид

РИА Новости: со стены Цоя полностью убрали следы граффити о Технике
close
Telegram-канал «SHOT»

Стену памяти Виктора Цоя на московском Арбате полностью восстановили. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

По данным агентства, сейчас на мемориале полностью убраны следы граффити «Техник», которое в апреле нынешнего года оставили фанаты рэпера. На стене снова выведена ярко-красным цветом знаменитая фраза: «Цой жив». Реконструкцией занимался сам автор Роман Яковлев вместе с коллегами. Живописцы также восстановили один из портретов Цоя.

Фанаты Паши Техника нанесли на граффити с лицом Цоя большую надпись «Техник», которая заняла половину стены, 12 апреля. Позже художник Роман Яковлев перекрыл граффити в честь рэпера. Он назвал появление надписи в честь рэпера вандализмом и отметил, что стена Цоя — не место для этого.

Друг Паши Техника Лука Сафронов-Затравкин сообщил в свою очередь, что память рэпера нужно чтить разными способами, но не путем вандализма.Он добавлял, что сам Техник очень уважал Виктора Цоя и его творчество, отмечая большой вклад в музыку.

Ранее стало известно, что к 120-летию Михаила Шолохова покажут выставку в Музее Победы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами