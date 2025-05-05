У Гузеевой обнаружили долг перед налоговой более миллиона рублей

Телеведущая Лариса Гузеева задолжала Федеральной налоговой службе более миллиона рублей. Это обнаружила «Газета.Ru».

На ИНН Гузеевой числится долг перед налоговой в 1 млн 51 тыс. 113 рублей.

В январе 2024 года Гузеева подала заявку в Роспатент на регистрацию товарных знаков «Лариса Гузеева» и Larisa Guzeeva.

В ноябре Гузеева купила виллу на Бали. Она приобрела двухэтажный дом с панорамным видом на океан. Артистка купила недвижимость за $127 тысяч (около 13,9 млн рублей по курсу того времени. — «Газета.Ru»). Застройщик пояснил телеведущей, что с мебелью и полноценным ремонтом подобная вилла будет стоить около $150–180 тысяч (16–19 миллионов рублей).

По словам Гузеевой, она не планирует приезжать на Бали чаще раза в год на две недели. Застройщик заявил, что виллу можно сдавать в аренду и каждый месяц получать деньги.

Гузеева получила известность после роли Ларисы Дмитриевны Огудаловой в фильме Эльдара Рязанова «Жестокий романс». В 1994-м она удостоилась звания «Заслуженная артистка России». В 2008-м звезда стала ведущей шоу «Давай поженимся!».

Ранее жена Петросяна прокомментировала слухи о миллионном долге юмориста.