Лариса Гузеева планирует сделать бренд на своем имени

Телеведущая Лариса Гузеева подала заявку в Роспатент на регистрацию товарных знаков «Лариса Гузеева» и Larisa Guzeeva. Это первым заметило Агентство городских новостей «Москва».

Ведущая «Давай поженимся» может производить и продавать под этими брендами косметику, химические бытовые средства, нижнее белье и одежду из латекса, а также оказывать услуги в области гостиничного бизнеса, страхования, недвижимости, дизайна, акушерства и пластической хирургии.

Недавно «Ведомости» сообщали, что зарегистрировать свое имя в качестве бренда планирует шоумен Дмитрий Нагиев. Актер хочет выпускать под ним парфюмерию и косметику, одежду и обувь, ювелирные украшения и часы, оказывать образовательные и рекламные услуги.

Издание подчеркивает, что до этого у шоумена не было собственных товарных знаков. Однако в апреле 2022 года он выпустил коллекцию совместно с брендом кожаных изделий Julia Fom, в которую вошли рюкзак, дорожная сумка, браслет и сумка через плечо.

До этого Нагиев отказался от участия в нескольких телевизионных проектах, в том числе и в программах Первого канала. Актер был ведущим шоу «Голос», однако в версии «60+» его заменила Лариса Гузеева, а детский «Голос» с некоторых пор ведет Яна Чурикова.

Ранее стало известно, кто станет новым ведущим «Модного приговора».