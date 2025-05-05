Жена Петросяна прокомментировала слухи о миллионном долге юмориста

Жена Петросяна Брухунова заявила, что у юмориста нет долгов перед ФНС

Жена народного артиста РСФСР Евгения Петросяна Татьяна Брухунова прокомментировала слухи о миллионном долге юмориста перед Федеральной налоговой службой. Ее цитирует ТАСС.

Она опровергла информацию о том, что Петросян якобы задолжал ФНС более 1,2 млн рублей.

«Это все фейк», — заявила Брухунова.

Накануне Telegram-канал SHOT сообщал о долгах пары: Брухуновой якобы пришел счет в 125 тысяч 754 рубля за коммунальные услуги квартиры в ЖК «Садовые кварталы» в Хамовниках. Петросян, по информации издания, задолжал ФНС 1 221 987 рублей.

4 марта SHOT сообщал, что Татьяна Брухунова якобы годами не платила за ЖКУ в своей элитной квартире в центре Москвы стоимостью 440 млн рублей. Утверждалось, что у знаменитости накопилось более 300 тыс. рублей долга. Тогда Брухунова опровергла слухи о долгах. Она назвала эти сообщения неправдой.

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