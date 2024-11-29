Лариса Гузеева купила виллу на Бали

Актриса и телеведущая Лариса Гузеева сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что купила виллу на Бали.

«Поздравьте меня! У меня теперь есть здесь недвижимость! Приезжайте!» — заявила артистка.

Гузеева приобрела двухэтажный дом с панорамным видом на океан. Артистка купила недвижимость за $127 тысяч (около 13,9 млн рублей по текущему курсу. — «Газета.Ru»). Застройщик пояснил артистке, что с мебелью и полноценным ремонтом подобная вилла будет стоить около $150–180 тысяч (16–19 миллионов рублей).

Гузеева призналась, что не планирует приезжать на Бали чаще раза в год на две недели. Застройщик заявил, что виллу можно сдавать в аренду и каждый месяц получать деньги.

Гузеева получила известность после роли Ларисы Дмитриевны Огудаловой в фильме Эльдара Рязанова «Жестокий романс». В 1994-м она удостоилась звания «Заслуженная артистка России». В 2008-м звезда стала ведущей шоу «Давай поженимся!».

В январе Лариса Гузеева подала заявку в Роспатент на регистрацию товарных знаков «Лариса Гузеева» и Larisa Guzeeva. Ведущая «Давай поженимся» может производить и продавать под этими брендами косметику, химические бытовые средства, нижнее белье и одежду из латекса, а также оказывать услуги в области гостиничного бизнеса, страхования, недвижимости, дизайна, акушерства и пластической хирургии.

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