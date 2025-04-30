Андреасян рассказал, что не сумел уговорить корову сыграть в «Простоквашино»

Андреасян сообщил, что не смог заставить корову сыграть роль в «Простоквашино»

Режиссер Сарик Андреасян рассказал, что не смог заставить корову сыграть роль в киноадаптации «Простоквашино». Об этом он сообщил на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Изначально в построенной деревне мы завели настоящую корову, так как думали, что Мурку и Гаврюшу рисовать не придется. Но после попыток заставить корову сыграть стало ясно, что придется рисовать!» — поделился он.

28 апреля сообщалось, что Андреасян снял полнометражный фильм по мотивам повести Эдуарда Успенского и серии советских мультфильмов, вышедших в 1978–1984 годах. В трейлере показали уже полюбившихся героев — дядю Федора (Роман Панков), его мать (Лиза Моряк) и отца (Павел Прилучный), почтальона Печкина (Иван Охлобыстин), а также кота Матроскина, пса Шарика и Галчонка, созданных с помощью компьютерной графики. Разговаривающих животных озвучили Антон Табаков, Павел Деревянко и Дарья Блохина.

В картине также снялись Владимир Сычев, Татьяна Орлова, Марина Федункив, Тимур Батрутдинов, Ирина Темичева, Алексей Маклаков, Александр Лыков и Роза Хайруллина.

Ранее Сарик Андреасян заявил, что около восьми лет снимает без господдержки.