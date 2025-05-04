У Петросяна и его жены обнаружили большие долги

У юмориста Евгения Петросяна и его жены Татьяны Брухуновой обнаружили большой долг. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По данным издания, Брухуновой пришел счет в 125 тысяч 754 рубля за коммунальные услуги квартиры в ЖК «Садовые кварталы» в Хамовниках. SHOT утверждает, что Петросян задолжал Федеральной налоговой службе 1 221 987 рублей. Против комика судебные приставы могут открыть исполнительное производство.

4 марта SHOT сообщал, что Татьяна Брухунова якобы годами не платила за ЖКУ в своей элитной квартире в центре Москвы стоимостью 440 млн рублей. Life со ссылкой на SHOT утверждал, что у знаменитости накопилось более 300 тыс. рублей долга. Тогда Брухунова опровергла слухи о долгах. Она назвала эти сообщения неправдой.

29 апреля Хамовнический суд Москвы удовлетворил иск юмориста Евгения Петросяна к своей дочери Викторине. Женщину выпишут из квартиры в ближайшее время.

Викторина Петросян родилась 11 ноября 1968 года в браке Петросяна с балериной Беллой Кригер. На данный момент дочь артистов проживает в США и занимается бизнесом. Сама она узнала о выписке из СМИ.

Ранее Петросян резко ответил на вопрос о выписке дочери из квартиры.