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Жена Петросяна ответила на новость о своем многотысячном долге за ЖКУ

Жена Петросяна Брухунова опровергла новость о том, что годами не платит за ЖКУ
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Bruhunova/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова прокомментировала недавнюю новость о том, что она якобы накопила более 300 тыс. рублей долга за коммунальные услуги. Ее слова передает сайт 360.ru.

«Это просто неправда. Думаю, что-то напутали либо хотели создать новость там, где ее нет», — заявила блогерша.

Брухунова также подтвердила, что только вернулась из путешествия на Байкал. В личном блоге супруга Петросяна уже успела опубликовать первый ролик, снятый в столичном аэропорту.

«Привет, друзья. Я в Москве. Некоторое время я вас еще помучаю контентом из своего путешествия. Правда, слово «помучаю» здесь звучит крамольно, потому что, на мой взгляд, [вышли] безумно красивые снимки. Ну, сама себя не похвалишь – никто не похвалит. Так что будем еще какое-то время созерцать Байкал», — предостерегла она.

Накануне СМИ сообщали, что Татьяна Брухунова якобы годами не платила за ЖКУ в своей элитной квартире в центре Москвы стоимостью 440 млн рублей. Life со ссылкой на SHOT утверждал, что у знаменитости накопилось более 300 тыс. рублей долга.

Ранее сообщалось, что двухэтажная квартира Настасьи Самбурской стоит 38 млн рублей.

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