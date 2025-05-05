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Жасмин раскрыла секрет популярности Стаса Михайлова у женщин

Певица Жасмин назвала певца Стаса Михайлова сексуальным и харизматичным
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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Певица Жасмин назвала в беседе с «Пятым каналом» своего коллегу Стаса Михайлова харизматичным и сексуальным человеком.

«Он не просто певец, который стоит и поет. Он просто разрывает», — заявила артистка.

Исполнительница считает, что на сцене Михайлов «отдается» каждому звуку — отчасти в этом, предполагает она, и кроется секрет его популярности. Жасмин уверена, что Михайлов проживает все то, о чем поет.

«Его услышали, он достучался до сердец, и причем не только женщин. Очень многие мои друзья, и мужчины в том числе, многие молодые парни очень любят его песни», — отметила артистка.

Певец Стас Михайлов родился в Сочи и долго шел к всероссийской популярности. До своего успеха он работал грузчиком, развозил видеокассеты, пел в ресторанах. Широкую известность Михайлову принесла песня «Без тебя». Она вышла в 2004 году, когда музыканту было уже больше 30 лет.

Недавно Михайлов раскрыл, что полностью отказался от алкоголя. Певец отметил, что в трезвости его посещают другие мысли. Кроме того, он исключил из своего рациона вредные продукты, которыми раньше закусывал спиртное, и регулярно занимается спортом.

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