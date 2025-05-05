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Гуф посмеялся над матерью: «Присылаешь это фото, когда выпьешь!»

Рэпер Гуф посмеялся над матерью в день ее рождения
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therealguf/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Рэпер Гуф (настоящее имя — Алексей Долматов) опубликовал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) пост, посвященный дню рождения матери.

Долматов опубликовал архивный черно-белый снимок родительницы, сопроводив публикацию подписью, которую некоторые его фанаты посчитали «троллингом». На фото женщина позирует, держа собаку за лапы.

«Мамуль, я долго думал, какую фотку сегодня выставить. Решил эту, которую ты мне сама присылаешь несколько раз в год, когда выпьешь», — подписал Гуф.

Музыкант добавил, что очень сильно любит мать и пожелал ей здоровья.

«Зачем было писать про выпьешь?!»; «Крайне необычное поздравление! Зато честно!»; «Сестра очень на маму похожа», — написали интернет-пользователи в комментариях.

Недавно Гуф назвал Розу Сябитову странной после знакомства с телеведущей на шоу «Сокровища Императора». Музыкант признался, что представлял ее более человечной — не похожей на ту, что она представляет из себя на проекте «Давай поженимся». Он был шокирован, поскольку в реальности знаменитость не отличается от телеобраза.

Ранее актриса Ирина Старшенбаум назвала секс-символов в кино.

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