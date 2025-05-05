Ирина Старшенбаум назвала секс-символов в кино

Актриса Ирина Старшенбаум в интервью изданию «Собака.ru» раскрыла, что считает испанского актера Хавьера Бардема («Старикам тут не место») секс-символом в кино.

«Мне кажется, [он] очень секси: в нем столько мужского», — поделилась артистка.

Старшенбаум также призналась, что «кайфует», когда смотрит на работы с Олегом Янковским. Актриса пояснила, что ей важна сексуальность актера в кино — в противном случае ей неинтересно смотреть.

«Знаешь, кто еще? Оскар Айзек из «Дюны» и «Сцен из супружеской жизни». И невероятный Адам Драйвер — люблю его еще со времен «Девочек». Ну и наверняка еще у Куарона кто-то был, мне всегда нравятся его актеры», — поделилась актриса.

По словам Старшенбаум, она выступает за то, чтобы секс в кино показывали только в тех случаях, когда подобные сцены оправданы. Она заявила, что не раздевается в кино, поскольку подобные эпизоды, по ее мнению, можно снять красиво и в одежде.

«Потому что нет ничего более несексуального, чем сцена секса перед камерой. И под напряженными взглядами съемочной группы на киноплощадке!» — отметила знаменитость.

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