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Трамп рассказал, когда снизит пошлины для Китая

Трамп: США снизят пошлины на товары из Китая, чтобы можно было вести дела
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Leah Millis/Reuters

Американский президент Дональд Трамп в интервью Fox News сообщил о намерении снизить пошлины, введенные в отношении Китая.

«В определенный момент я собираюсь их снизить, потому что иначе вы никогда не сможете вести с ними дела», — сказал политик.

При этом он подчеркнул, что не пойдет на этот шаг ради переговоров между Вашингтоном и Пекином. По мнению главы государства, сейчас из-за введенных США пошлин экономика КНР разрушается.

«Их (китайцев. — «Газета.Ru») полностью уничтожают. Их фабрики закрываются. Уровень безработицы у них зашкаливает. Я не стремлюсь делать это с Китаем… их экономика находится в очень плохом состоянии», — уверен американский лидер.

2 апреля Трамп объявил о введении пошлин для 185 стран. Он заявил, что США «подвергались разграблению, насилию и расхищению нациями, близкими и далекими, как друзьями, так и врагами». Пошлины на товары из Китая в результате нескольких повышений выросли до 145%.

Ранее в армии США начали готовиться к войне с Китаем.

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