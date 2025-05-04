Бондарчук заявила, что искусственный интеллект может заменить сценаристов

Режиссер Наталья Бондарчук: искусственный интеллект может заменить нам сценаристов

Режиссер и актриса Наталья Бондарчук в беседе с ТАСС высказала опасения, что искусственный интеллект может заменить сценаристов.

Бондарчук объяснила, что современные российские фильмы очень сильно отличаются от «золотого века кинематографии» в советское время.

«Искусственный разум может предложить самые невероятные сочетания, но это будет напоминать компьютерную игру», — поделилась артистка.

По мнению Бондарчук, отечественные фильмы должны затрагивать душу зрителя, а также вызывать гордость за российский народ.

1 мая президент Московского государственного театра «Ленком Марка Захарова» Марк Варшавер выступил против использования искусственного интеллекта в работе над спектаклями.

Варшавер уверен, что нейросети и театр несовместимы. Он отметил, что не стоит применять эту технологию в театральной сфере. Президент «Ленкома» заявил, что все же декорации должны быть живыми.

1 марта шоумен Гарик Мартиросян заявил, что работа нейросетей могла бы облегчить создателям контента — например, если бы ИИ научился строить линию сценария.

Ранее Вован и Лексус оценили возможности ИИ в сфере кинематографа.