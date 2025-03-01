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Гарик Мартиросян назвал условие использования ИИ в творчестве

Шоумен Мартиросян заявил, что пока искусственный интеллект слабее человека
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ТНТ

Телеведущий Гарик Мартиросян назвал условие использования искусственного интеллекта в творчестве. Его цитирцет ТАСС.

«Искусственному интеллекту надо обрасти мускулами в творчестве, чтобы нам помочь, а пока он намного слабее человека», — поделился мнением он.

Мартиросян уверен, что работа нейросетей могла бы облегчить создателям контента — например, если бы ИИ научился строить линию сценария.

«К большому сожалению, они еще не доросли до того уровня, чтобы помогать нам писать сценарии и шутки. Надо еще подождать», — сказал шоумен, добавив, что не сомневается — нейросети станут настоящими помощниками контентмейкеров.

В конце 2024 года в Минске состоялся закрытый показ первого в СНГ полнометражного мультфильма, созданного при помощи искусственного интеллекта», — картины «Беловежская пуща».

Ранее стало известно, что на «Евровидении» споют песню россиянки про советскую собаку в космосе.

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