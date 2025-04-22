Вован и Лексус оценили возможности ИИ в сфере кинематографа

Пранкеры Вован и Лексус: ИИ в кино – это как масс-маркет с одеждой

Возможности искусственного интеллекта (ИИ) могут значительно снизить стоимость производства картин и показать на экране давно ушедших из жизни актеров. Однако все-таки это похоже на одежду из масс-маркета против более «статусных» фильмов с настоящими людьми, заявили пранкеры Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) «Пятому каналу» на церемонии награждения 14-й премии «Аванс» в рамках 47-го ММКФ.

ИИ может упростить применение в кино декораций, спецэффектов, что сегодня очень важно, отметил Кузнецов.

«Я думаю, что в ближайшем будущем его будут применять для удешевления процессов: искусственным интеллектом созданы декорации и актеры даже. Но будет меньше актеров, может быть, это хорошо, может быть, это плохо», — констатировал он.

По мнению пранкера, такой подход позволит повысить гонорары занятых в производстве кино людей, так как стоимость их труда значительно повысится – живая игра всегда будет проигрывать созданному ИИ «масс-маркету». Однако все возможности, которые могут предоставить современные технологии, пока неизвестны – возможно, что в будущем они будут выполнять больше задач, которые лежат в плоскости творческой деятельности, добавил Кузнецов.

В целом тренд на внедрение ИИ в кино пришел в Россию из стран Запада, отметил Столяров. По его мнению, возможность показать на экране ушедших из жизни актеров – это несомненный плюс, хотя такие ИИ-персонажи и будут уступать настоящей живой игре.

«Конечно, это не повторит их таланта, но, тем не менее, это напомнит нам о них. Все равно это имеет какую-то определенную силу для зрителей», — заключил пранкер.

До этого сын Александра Ширвиндта, телеведущий Михаил Ширвиндт, заявил, что не против воссоздания образа его отца в кино с помощью искусственного интеллекта. По его мнению, итоговый результат зависит от таланта художника – в этом вопросе нет объективности.

Ранее искусственный интеллект назвали революционной технологией.